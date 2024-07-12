الكرملين: لا علاقة لروسيا بمحاولة اغتيال رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن التقارير بشأن علاقة روسيا بمحاولة اغتيال رئيس الشركة الألمانية لصناعة الأسلحة "راينميتال" غير صحيحة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أشار الكرملين إلى أن صواريخ الناتو تستهدف أراضي روسية، محذرًا من أن زيادة المسافات هي جولة جديدة وخطيرة للغاية من التصعيد.

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