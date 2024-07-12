نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا": غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن "قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت مديرة الإعلام والتواصل بـ "الأونروا"، جولييت توما، في منشور عبر موقع "إكس" أن أكثر من "600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية".

وأشارت إلى "إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين".

وأضافت "هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".



وأكدت أن "الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 280 على التوالي مخلفة 38345 قتيلا و88295 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة