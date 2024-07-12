العالم اليوم - 18 مليار دولار أرباح جيه.بي مورغان في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 04:21 مساءً - أعلن جيه.بي مورغان تشيس الجمعة نمو أرباحه في الربع الثاني من العام 25 بالمئة بفضل رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ومكاسب بلغت نحو ثمانية مليارات دولار من صفقة تبادل أسهم مع شركة فيزا.

واستفادت بنوك وول ستريت من انتعاش نشاط جمع التمويل في أسواق الدين والأسواق المالية، ومن رفع رسوم الخدمات الاستشارية في صفقات الدمج والاستحواذ مع تزايد ثقة الشركات في قدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب تباطؤ كبير.

وقال أكبر بنك أميركي الجمعة إن أرباحه بلغت 18.15 مليار دولار أو 6.12 دولار للسهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو مقارنة مع 14.47 مليار دولار أو 4.75 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع سهم البنك 0.6 بالمئة في تعاملات ما قبل انطلاق الجلسة.

وحقق السهم مكاسب بلغت 22 بالمئة منذ بداية العام.