استشهاد 4 عاملين بمؤسسات الإغاثة الدولية جراء قصف إسرائيلي لمخزن بخان يونس

استشهد 4 من العاملين في مؤسسات الإغاثة الدولية جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخزن يضم مساعدات إغاثية في منطقة مواصي خان يونس، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكشف بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الدفاع المدني يؤكد انتشال 18 شهيدًا من منطقة الصناعة وتل الهوى غرب مدينة غزة، مع تراجع جيش الاحتلال من تلك المناطق.

وقال جبر، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت غارة بمنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس، وأسفرت عن شهيدين وعدد من الإصابات.

وأوضح أن انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق كشف عددًا من الحقائق عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق تلك المنطقة، ولازالت طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الشهداء داخل تلك المناطق.

ونوه جبر بأن هناك مجازر مروعة ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين، فضلًا عن عمليات تدمير واسعة وممنهجة طالت أحياء تلك المنطقة والمنازل والمباني والمنشآت والمدارس وغيرهما.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: "قناصة الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى أن الدمار يطال كل قطاع غزة".