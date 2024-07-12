الخارجية الصينية: فرضنا عقوبات على 6 شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

جدة - نرمين السيد - وزارة الخارجية الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 6 شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات "شاندونج" أجرت مناورات قبالة الفلبين، مؤكدة أنها ستواصل إجراء المناورات العسكرية الدورية قبالة الفلبين لرفع الجاهزية. وكانت وزارة الخارجية الصينية حذرت في وقت سابق من أن "تصرفات الفلبين في بحر جنوب الصين تنتهك سيادتنا بشكل خطير"، مؤكدة أنها "سترد عليها بحزم". بينما نددت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي.

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