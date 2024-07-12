خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يفتقر لأدوات تمكنه من اتخاذ قرار ضد جالانت

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جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت
وقال الدكتور حسين الديك، خلال مداخلة بفقرة "الحرب على غزة"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن نتنياهو يفتقر للأدوات التي تمكنه من اتخاذ قرار ضد وزير دفاعه جالانت.
وأوضح أنه في ظل استمرار المعارك والحرب في تاريخ إسرائيل، ويستمر العدوان على القطاع المنكوب، مؤكدًا أن نهاية حكومة نتنياهو، ستكون في شهر نوفمبر المقبل بعد نتائج الانتخابات الأمريكية.
ونوه خبير الشؤون الإسرائيلية بأن نتنياهو قد يذهب لأكثر من سيناريو، ومنها التوسع في الحرب مع لبنان، وبالتالي يضمن البقاء لأكبر وقت ممكن، أو إتمام صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية، من خلال إنهاء فترة حكمه والخروج بأمان بدون أي محاكمات.
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