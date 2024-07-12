استهدف تجهيزات عسكرية.. حزب الله يوجه ضربة قوية ضد إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قصف شمال إسرائيل

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، آخر تداعيات التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، لافتًا إلى أن حزب الله أعلن عن تنفيذ عمليتين منذ صباح اليوم تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية.





وقال سنجاب، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن حزب الله أعلن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء أعمال التحصين في موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية، لافتًا إلى أن حزب الله رصد تغيرًا في طبيعة هذا الموقع العسكري، حيث قام باستهدافه بشكل مباشر. وأشار إلى أن هناك رصد دقيق من قبل حزب الله لجيش الاحتلال، حيث أن كافة المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية تحت مراقبة دقيقة من قبل حزب الله. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت: حزب الله رصد قيام جيش الاحتلال باستحداث موقع داخل مستعمرة المطلة، وقام بتجهيزه بالأجهزة التجسسية وأجهزة المراقبة، ما أدى إلى تدميره هو الآخر، ويبدو أن هناك عمليات رصد كثيفة خاصة في المواقع العسكرية الإسرائيلية.

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