العالم اليوم - إصابة شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة الماري

انتم الان تتابعون خبر إصابة شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة الماري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 05:18 مساءً - شنت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة عدة غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان، ومن بينها غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة الماري وفقا لمراسلتنا.

وغالبا ما يكون استهداف الدرجات النارية أو السيارات، بواسطة غارات إسرائيلية، عمليات اغتيال لقيادات في حزب الله، ولكن لم يعرف بعد طبيعة هذا الاستهداف للدراجة النارية.

وقالت مراسلتنا إن شخصا أصيب بجروح خطيرة جراء استهداف دراجة نارية في بلدة الماري.

ولم يعرف بعد هوية الشخص المصاب جراء الاستهداف الإسرائيلي، أو ما إذا كان عضوا أو قياديا في حزب الله.

وأفادت مراسلتنا أيضا بوقوع غارات إسرائيلية شبه متزامنة على بلدتي كفركلا وطيرحرفا في جنوب لبنان.

من جانبها، قالت الوكالة اللبنانية للأنباء إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن على بلدة كفركلا واستهدف حرجها بالقذائف الفوسفورية، كما واستهدف أطراف بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق إن آلية تابعة للجيش اللبناني أصيبت بشكل مباشر بأربع رصاصات من دون وقوع إصابات.

وأكد مصدر عسكري لبناني إصابة آلية عسكرية من نوع "هامفي"، إثر تعرضها لرشقات نارية من الجانب الإسرائيلي، وذلك خلال مرورها بالقرب من قرية الغجر، مضيفا أن عناصر الدورية لم يصابوا بأي اذى.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب قيام حزب الله باستهداف مراكز ومنشآت عسكرية إسرائيلية، حيث أعلن الحزب استهداف التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في المطلة بالصواريخ الموجهة، مشيرا إلى أنها أصيبت "إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف مجموعة لجنود اسرائيليين ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.