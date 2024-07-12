بلدية غزة: الاحتلال دمر القطاع وتراكم 100ألف طن من النفايات وانتشار الأوبئة

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

قالت بلدية غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت بلدية غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى منذ 9 أشهر، ومنطقة الصناعة المكتظة بالنازحين، مضيفًا أن الاحتلال استهدف خزانات المياه والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية بالقطاع. وأكدت بلدية غزة أنه الاحتلال دمر بالكامل 35% من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية شرقي غزة، لافتًا إلى أنهم لا يستطيعون إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بالقطاع بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل. واستطردت بلدية غزة: "نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء القطاع والأمراض والأوبئة تنتشر بشكل كبير".

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