جدة - نرمين السيد - جانب من عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعيق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أنه لا صحة لما يتداول حول وجود ترتيبات امنيه مصرية إسرائيلية، بشأن الحدود مع قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر للقاهرة الإخبارية: هناك نقاط عالقة تعيق تحقيق تقدم في مفاوضات غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.