مصدر للقاهرة الإخبارية: أطراف إسرائيلية تخفي إخفاقها عبر بث شائعات عن مصر

جدة - نرمين السيد - مركز قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة نتساريم

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن هناك أطراف إسرائيلية، تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة.

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