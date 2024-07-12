فلسطين قبل 1948.. مقدمة تاريخية لبرنامج عن قرب على القاهرة الإخبارية

جدة - نرمين السيد - برنامج عن قرب على القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، من خلال برنامج عن قرب، المذاع على شاشة القناة، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة تاريخية كان بطلها الفنان أحمد بدير، عن تاريخ فلسطين والنكبة الكبرى، واحتلال اليهود أراضي فلسطين.





وجاءت المقدمة، من خلال دار بين الجد وهو الفنان أحمد بدير وحفيدته عن دولة فلسطين والأحداث التي عشاها الفلسطينيون قبل عام 1948 من هجرة اليهود إلى فلسطين وإنشاء المستوطنات هناك. ويذاع اليوم الجمعة، في الساعة الـ 5 مساء، برنامج "عن قرب"، على قناة القاهرة الإخبارية، حيث أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، تخصيص عدة حلقات وثائقية من برنامج "عن قرب"، والذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، للحديث عن عدة أسرار، وكواليس لم يُكشف عنها من قبل عن القضية الفلسطينية.

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