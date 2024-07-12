مصدر للقاهرة الإخبارية: مصر بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات غزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





مصدر للقاهرة الإخبارية: مصر بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بغزة وأضاف المصدر، أن هناك أطراف إسرائيلية، تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة.

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