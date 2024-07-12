العالم اليوم - مان سيتي أولا بتصنيف اليويفا.. وبرشلونة بالمركز 18

انتم الان تتابعون خبر مان سيتي أولا بتصنيف اليويفا.. وبرشلونة بالمركز 18 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 06:28 مساءً - احتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، بينما تراجعت أندية عملاقة وعريقة إلى المراكز ما بعد العاشر، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

والتصنيف الجديد لليويفا للأندية الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، جاء بناء على نتائجها في البطولات القارية خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

ووفقا للتصنيف، احتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الأول برصيد 123 نقطة، يليه ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برصيد 119 نقطة، فينما حل بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث برصيد 108 نقاط.

وحل ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع (96 نقطة) وروما الإيطالي خامسا (90 نقطة) وباريس سان جرمان الفرنسي سادسا (85 نقطة) وفياريال الإسباني في المركز السابع (82 نقطة)، وبوروسيا دورتموند الألماني ثامنا (79 نقطة) وتشلسي الإنجليزي تاسعا (79 نقطة) وإنتر ميلان الإيطالي في المركز العاشر برصيد 76 نقطة.

وفي المراكز 11 و12 و13، حلت فرق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، وبورتو البرتغالي، ولايبزغ الألماني.

الأمر الغريب حقا، هو تواجد أندية عريقة وعملاقة خارج العشرة الأوائل مثل مانشستر يونايتد الذي احتل المركز 14 برصيد 70 نقطة، وبنفيكا البرتغالي في المركز 15 برصيد 69 نقطة ووستهام يونايتد في المركز 16 برصيد 69 نقطة أيضا، وأتلتيكو مدريد الإسباني في المركز 17 برصيد 67 نقطة، وأرسنال الإنجليزي في المركز 19 برصيد 62 نقطة.

المفاجأة كانت بتراجع فريق برشلونة إلى المركز 18، حيث لم يحصل إلا على 67 نقطة متساويا تقريبا مع أتلتيكو مدريد.

وحل فريق أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، في المركز 20، ليتفوق بذلك على أندية إيطالية عريقة أخرى مثل نابولي وميلان ويوفنتوس، التي حلت في المراكز 21 و22 و23 على التوالي.

وأخيرا، حل فريق أياكس أمستردام وفينورد الهولنديين في المركزين 26 و27.