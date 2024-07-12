العالم اليوم - ارتفاع أسعار المنتجين في أميركا يتسارع في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 06:28 مساءً - ارتفعت أسعار المنتجين الأميركية بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب تكاليف الخدمات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
كما ادت أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 2.6 بالمئة في يونيو بعد ارتفاعها 2.4 بالمئة في مايو، لتسجل أعلى وتيرة للنمو السنوي منذ مارس من عام 2023 (2.7 بالمئة).
ويحاول الاحتياطي الفيدرالي جاهدا إعادة التضخم المستمر إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 بالمئة من خلال الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة، وقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى "تقدم طفيف" في الأسعار مؤخرًا.
وفي المقابل، انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو بعد تراجعها 0.8 بالمئة في مايو، وكان العامل الأكثر مساهمة في ذلك هو انكماش أسعار الطاقة بنسبة 2.6 بالمئة.
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