العالم اليوم - تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة تستعيد مستويات 2018

انتم الان تتابعون خبر تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة تستعيد مستويات 2018 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 06:28 مساءً - ذكر صندوق النقد الدولي الجمعة أن إجمالي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين ارتفعت العام الماضي إلى 110 مليارات دولار أو 0.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي لتلك الأسواق، وهو أعلى مستوى منذ 2018.

وتظهر النتائج، التي جاءت في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي، بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع سعر الفائدة الأميركية بحدة، مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.

وقال الصندوق في التقرير إن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضا في صافي تدفقات المحافظ المتقلبة بطبيعتها، لكن صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كانت أكثر استقرارا.