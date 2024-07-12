حقوق أصحاب الأرض.. برنامج عن قرب يعرض تقريرا تاريخيا عن سكان فلسطين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «سكان فلسطين من العرب.. التاريخ يحفظ حقوق الأراضي الفلسطينية».





عرفت فلسطين تاريخيا بأرض كنعان لكون الكنعانيين هم أشهر من سكنها قبل آلاف السنين، وورد اسمها في النقوش المصرية في العصر الفرعوني باسم «بلاس»، وأضيفت النون لاحقا للجمع، وفي العصر الإسلامي كانت فلسطين جزءا من بلاد الشام وعرفت باسم «جند فلسطين» خلال التقسيمات الإدارية للدولة الإسلامية، ومنذ تلك الفترة وفلسطين تحمل هذا الاسم.

تشير الاكتشافات الأثرية في الشام والعراق إلى أن سكان فلسطين كانوا عربا منذ القدم، وكان هؤلاء العرب قد هاجروا من جزيرة العرب أثر الجفاف الذي حل بها فعاشوا في وطنهم الجديد كنعان ما مزيد على 2000 عام.

وقد عاقبت الإمبراطوريات على فلسطين، فحكمتها الإمبراطورية الفارسية فترة ثم الرومانية تلى ذلك عهد الفتح الإسلامي الذي كانت فلسطين تابعة لإماراته كلها منذ عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد العثماني، وواجهت في تلك الفترة حروب عدة من أبرزها الحروب الصليبية.