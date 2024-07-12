الأونروا: أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض

قال المفوض العام للأونروا، إنَّ 6 آلاف شخص في قطاع غزة لايزالون تحت الأنقاض، ولابديل عن الوكالة في قطاع غزة وهي أساس جهود الاستجابة الإنسانية هناك.





وذكر مفوض الأونروا في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وتابع : "أكثر من "600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية".

وفي بيان سابق، أكدت الأونروا إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارسها إلى ملاجئ للنازحين.

وأضافت: "هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".

وأكدت على الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.

ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بعنف ووحشية، دون الاكتراث للمطالب الدولية بوقف آلة حربه لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان الذين يواجهون ظروفًا مأساوية.