- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - استهداف مدارس غزة
وذكر مفوض الأونروا في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وتابع : "أكثر من "600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية".
وفي بيان سابق، أكدت الأونروا إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارسها إلى ملاجئ للنازحين.
وأضافت: "هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال".
وأكدت على الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.
ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بعنف ووحشية، دون الاكتراث للمطالب الدولية بوقف آلة حربه لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان الذين يواجهون ظروفًا مأساوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأونروا: أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.