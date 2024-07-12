جدة - نرمين السيد - الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الحياة كانت في فلسطين قبل الاحتلال على عكس ما يروج له الصهاينة، حيث كان بها زخم ثقافي ومالي وتواصل جغرافي مع المحيط.





وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنه كان هذا هو الوضع الذي يحاول الصهاينة إخفاءه، على عكس ما كان يروج له هناك تقدم وصناعة وزراعة وتميز في مجالات يمكن من خلالها أن تنافس في الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه بجانب ذلك السياحة الدينية والسياحة الخاصة بالمناظر الطبيعية والزيارات في الساحل مثل يافا وحيفا والناصرة، وبالتالي هي مزار ديني للمسلمين والمسيحيين، وأيضا مزار ومقصد سياحي بالإضافة للزراعة التي كانت متطورة، وبعض مظاهر الصناعة التي كانت متطورة، والعلاقات الإنسانية والثقافية مع الجغرافيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ عبري لـ«عن قرب»: فلسطين كان بها زخم ثقافي عكس ما يروجه الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.