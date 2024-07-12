القاهرة الإخبارية.. الكوارث الطبيعية تكبد الصين 13 مليار دولار في 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - الكوارث الطبيعية في الصين

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أرقام ومعلومات عن الكوارث الطبيعية في الطين والتي كبدتها خسائر قدرت بـ13 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط.





وتسببت الكوارث الطبيعية، في خسائر اقتصادية بقيمة 12.83 مليار دولار، حيث أثرت على ما لا يقل عن 32.38 مليون شخص، كما أدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصا.

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