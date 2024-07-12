نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة جنود لبنانيين بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لآليتهم بشكل مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني من نوع "هامفي" لرشقات رشاش إسرائيلية أثناء عبورها على إحدى طرقات بلدة الوزاني جنوب لبنان.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار من قرية الغجر الحدودية وتم إصابة الآلية التابعة للجيش اللبناني بشكل مباشر فيما نجا الجنود اللبنانيون ولم يسجل وقوع إصابات.

وفي إطار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الآلية تم إصابتها بشكل مباشر بأربع رصاصات قرب بلدة الوزاني، فيما نجا العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين، في أجواء كسروان في جبل لبنان (وسط)"، كما "خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء الساحل الجبيلي".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بأعمال التحصين و"التدشيم" فى محيط موقع حانيتا، بالأسلحة الصاروخية.

وأكد "حزب الله" في بيان أنه "استهداف التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في المطلة بالصواريخ الموجهة، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله.