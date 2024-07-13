نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع مناطق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه "في الفترة من 6 يوليو إلى 12 منه، شنت القوات الروسية 39 ضربة مكثفة بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو والبحر، وكذلك بطائرات مسيرة ضاربة، مما أدى إلى إصابة قواعد جوية للعدو، ومؤسسات للصناعة الدفاعية الأوكرانية ومنشآت الطاقة التي دعمت عملها، وورش لتجميع المعدات العسكرية، ومواقع لتخزين القوارب والطائرات المسيرة الهجومية".

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.