جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن بايدن وفريقه يواصلان العمل على مدى الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنّ المفاوضات بين إسرائيل وحماس تحرز تقدما في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي قدمها قبل 6 أسابيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن وفريقه يواصلان العمل على التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.