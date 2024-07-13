جدة - نرمين السيد - مظاهرات ضد نتنياهو

قال إعلام إسرائيلي، إن عائلات المحتجزين تحث نتنياهو على عدم عرقلة عقد صفقة مع حركة حماس.





أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك شهيدين وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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