العالم اليوم - بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لمقابلة عمل "مزدحمة" في الهند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 07:25 صباحاً - شهدت مدينة أنكلشوار في ولاية غوجارات الهندية حالة من التدافع عندما توافد مئات الشباب لإجراء مقابلة عمل في فندق نظمتها شركة كيميائية لشغل 10 وظائف شاغرة فقط في مصنعها في منطقة بهروش.

ونتيجة الازدحام والتسرع من قبل المتقدمين الذين حاولوا دخول الفندق، انهار أحد الأسوار الجانبية ما أدى لسقوط البعض. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتقدمين يتدافعون عبر مدخل الفندق لإجراء المقابلات الشخصية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ودفع مقطع الفيديو حزب المؤتمر المعارض وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إلى تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن قضية البطالة. كما بدأ العديد من المستخدمين الآخرين في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤل عما إذا كان الفيديو دليلاً يوضح الواقع الفعلي للبطالة في البلاد.

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