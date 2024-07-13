وزير خارجية لبنان: يجب الحفاظ على السلام بالمنطقة في ظل التوتر بجنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - قال عبدالله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني، اليوم الجمعة، إن أمن جنوب لبنان يعتمد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 ودعم الجيش اللبناني وإبرام اتفاق نهائي على الحدود الجنوبية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أنه يجب الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة في ظل التوتر المتصاعد بجنوب لبنان والشرق الأوسط. وتابع أن الانزلاق للحرب سيكون له عواقب وخيمة على لبنان وإسرائيل والمنطقة، موضحا أنهم مستعدون للمشاركة البناءة في الجهود الدولية التي تستهدف منع النزاع وتحقيق السلام الدائم بالشرق الأوسط.

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