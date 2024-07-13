العالم اليوم - بالفيديو.. مقتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 08:22 صباحاً - قتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا، حيث تشهد الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا انهيارات شائعة في المباني.

وانهارت أكاديمية القديسين في منطقة بوسا بوجي في ولاية بلاتو شمالي البلاد بعد وقت قصير من وصول التلاميذ، الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية أن عمال الإنقاذ والصحة وقوات الأمن انتشروا في مكان الحادث.

وألقت حكومة الولاية باللوم في المأساة على "ضعف هيكل المدرسة وموقعها بالقرب من ضفة النهر".

وتجمع العشرات من القرويين بالقرب من المدرسة، بعضهم يبكي والبعض الآخر يعرض المساعدة، بينما كانت الحفارات تزيل الأنقاض.

وتلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.