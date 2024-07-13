بايدن: سوف أهزم ترامب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إننا سوف نفوز في ولاية ميشيجان في انتخابات 2024.





وأضاف خلال مؤتمر انتخابي له في ولاية ميتشجان: سوف ندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا وسأبقى في السباق الانتخابي وسأفوز، وسوف أهزم ترامب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. وتابع: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن اقتصاد الولايات المتحدة في الاتجاه الصحيح.

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