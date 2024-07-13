العالم اليوم - استطلاع يكشف حجم تأييد حزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر استطلاع يكشف حجم تأييد حزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 09:24 صباحاً - أفادت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، بأن حزب الله اللبناني لا يحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء لبنان.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 85 بالمئة من السكان الشيعة يثقون بحزب الله، لكن نحو 30 بالمئة فقط من إجمالي السكان اللبنانيين، عبروا عن مستوى عالٍ من الثقة في الحزب.

بينما يثق في حزب الله قرابة 9 بالمئة فقط من السنة والدروز في لبنان، أما معدل الثقة لدى المسيحيين فبالكاد يصل إلى 6 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع، ثلث الشعب اللبناني فقط يوافق على مشاركة حزب الله في السياسة الإقليمية.

وبالنظر للنفوذ الذي استطاع حزب الله حشده خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لا تملك الحكومة اللبنانية ولا القوات المسلحة في البلاد القدرة على مواجهة حزب الله، مما يعني أن الحزب يمكن أن يجر لبنان إلى حرب مع إسرائيل بمفرده.

لاسيما أن نسبة كبيرة من اللبنانيين لا تزال تُفضّل التركيز على الإصلاحات الداخلية بدلًا من الانخراط في حروب خارجية، وهذا ما أظهره استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أواخر السنة الماضية.

وحتى الآن وضع حزب الله وقف الحرب في غزة شرطا لوقف التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وكلما طال أمد الصراع زادت المخاوف من دخول إيران الداعم الرئيسي لحزب الله على خط المواجهة.