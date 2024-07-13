مدفعية الاحتلال تقصف تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران في غزة

وفي الساعات الأولى من اليوم، سقط 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت بلدية غزة، أمس الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى منذ 9 أشهر، ومنطقة الصناعة المكتظة بالنازحين، وأضافت أن الاحتلال استهدف خزانات المياه والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية بالقطاع.
وبحسب بلدية غزة، فقد دمر الاحتلال بالكامل 35% من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية شرقي غزة، لافتًا إلى أنهم لا يستطيعون إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بالقطاع بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل.
واستطردت بلدية غزة: "نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء القطاع والأمراض والأوبئة تنتشر بشكل كبير".
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