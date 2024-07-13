الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء روستوف وبيلجورود وكورسك

جدة - نرمين السيد - انفجار طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلجورود وكورسك خلال الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتتواصل عمليات التصعيد بين موسكو وكييف المدعومة من الغرب في الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، حيث أعلن ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن التوصل إلى اتفاق لتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، مؤكدًا أن الحلف سيواصل تزويدها بالمساعدات اللازمة. وقال ستولتنبيرج إن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل حليفًا قويًا، وإن الحلف يعزز من قوتها، وفقًا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء الخميس، منوهًا في الوقت ذاته بأن الصين أصبحت داعمة لـ روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وشدد على أن الحلف سيواصل تعزيز إنفاقه الدفاعي الداخلي.

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