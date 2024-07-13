لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن عن حرائق الفوسفور الأبيض

تقدم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن بخصوص اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي والمزارعين ومربي المواشي في القرى الحدودية.





وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- أن الشكوى التي تقدمت بها بتاريخ 3 يوليو الجاري، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تضمنت إحصاءات رسمية عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، والذي بلغ 683 حريقا، وعن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل التي تخطت 2100 دونم خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر الماضي وحتى منتصف مارس من العام الحالي، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الحرجية والزراعية المتضررة، والتي وصلت إلى 6 آلاف دونم.

وأشارت الشكوى إلى "أن هذه الاعتداءات الممنهجة هي خرق فاضح للمادة الـ 55 من البروتوكول الأول الإضافي (1977) لاتفاقيات جنيف (1949)، والتي تنص على أن "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".

وطالب لبنان مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل على استهدافها المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين والبيئة الطبيعية في لبنان، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم، باعتبار أن عدم الإدانة من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في مواصلة عدوانها من دون أي رادع