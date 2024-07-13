جدة - نرمين السيد - طالبت عائلات المحتجزين الأمريكيين بعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، قالت عائلات المحتجزين الأمريكيين إن زيارة نتنياهو لواشنطن فرصة لا يمكن تفويتها لدفعه نحو الصفقة المقترحة على الطاولة. وفي داخل دولة الاحتلال، حثت عائلات المحتجزين نتنياهو على عدم عرقلة عقد صفقة مع حركة حماس. وتشير الاستطلاعات داخل دولة الاحتلال إلى أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل و15% يعارضونها. كما أن 44% من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو الاستقالة الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائلات المحتجزين الأمريكيين تطالب بلقاء مع نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.