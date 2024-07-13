جيش الاحتلال: اعتراض طائرتين مسيرتين قرب إيلات والعقبة انطلقتا من العراق

جدة - نرمين السيد - طائرة مسيرة تابعة لفصائل عراقية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض طائرتين مسيرتين قرب إيلات والعقبة، لافتًا إلى أن المسيرتين انطلقتا من العراق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في حين يطالب المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الحرب على غزة وإجراء صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، حيث تشير الاستطلاعات داخل دولة الاحتلال إلى أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل و15% يعارضونها. كما أن 44% من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو الاستقالة الآن. ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، فقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع بشكل شبه كامل، وأحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع.

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