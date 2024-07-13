الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان يعلن استعداده لحوار بناء مع الاتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، استعداده لحوار بناء مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.