‏سلطات ولاية كولورادو الأميركية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت ‏سلطات ولاية كولورادو الأمريكية، 3 حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور.

وفي سياق آخر، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.