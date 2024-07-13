قوات الاحتلال تدمر حي الشجاعية وتحرق منازل بساكنيها في تل الهوى شمال غزة

جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع بشكل شبه كامل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، حيث قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع. وفي بيان لها، أمس الجمعة، أكدت بلدية غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى منذ 9 أشهر، ومنطقة الصناعة المكتظة بالنازحين، وأضافت أن الاحتلال استهدف خزانات المياه والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية بالقطاع. وبحسب بلدية غزة، فقد دمر الاحتلال بالكامل 35% من المباني والمرافق السكنية في منطقة الشجاعية شرقي غزة، لافتًا إلى أنهم لا يستطيعون إيصال المياه إلى مناطق نزوح المواطنين بالقطاع بسبب تدمير البنى التحتية بالكامل، وأن "نحو 100 ألف طن من النفايات تراكمت في أنحاء القطاع والأمراض والأوبئة تنتشر بشكل كبير".

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