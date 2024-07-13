أولمرت: سموتريتش وبن غفير يدفعان لحرب شاملة مع حزب الله لهذا السبب!

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، اليوم السبت، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان لحرب شاملة مع حزب الله، بهدف إقامة تجمعات استيطانية بالجنوب اللبناني في وقت لاحق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في حين يطالب المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الحرب على غزة وإجراء صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، حيث تشير الاستطلاعات داخل دولة الاحتلال إلى أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل و15% يعارضونها. كما أن 44% من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو الاستقالة الآن. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله.

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