إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر العاشر تواليًا، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، لتصل حصيلة الاعتقالات هناك إلى نحو 9625 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الجمعة، قال خالد دودين، محافظ الخليل، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 10 منازل بإحدى قرى الجنوب في ليلة واحدة، مضيفًا أن المستوطنين اعتدوا على خيام المواطنين.

وأكد محافظ الخليل أن المستوطنين هم من يتحكمون في مجريات الأمور بالضفة الغربية تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأن 1700 عائلة فلسطينية بالمنطقة المغلقة اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مخططاته كافة بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وهدم المباني وسرقة مقدرات المياه، مؤكدًا أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد بالضفة الغربية على حافة الانهيار بسبب إجراءات الاحتلال والعقوبات الجماعية.

وتابع محافظ الخليل: "نحاول بكل الطرق حماية المواطنين في مناطق الاشتباكات، ونحن بحاجة إلى دعم الجبهة الفلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، منوهًا بأنهم يتواصلون مع الأطراف الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.