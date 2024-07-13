الاحتلال يستهدف الحي السعودي غربي رفح الفلسطينية وقصف شقة سكنية في حي النصر

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

شن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة، اليوم السبت، استهدفت الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع بشكل شبه كامل، وأحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، بجانب قصف شنته مدفعية الاحتلال على حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع.

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