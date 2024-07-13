جيش الاحتلال: تضرر 9 مبان في المطلة بالجليل الأعلى جراء قصف صاروخي من لبنان

جدة - نرمين السيد - الجليل الأعلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تضرر 9 مبان في بلدة المطلة بالجليل الأعلى جراء قصف صاروخي من لبنان أمس الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله. فيما كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، عن أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان لحرب شاملة مع حزب الله، بهدف إقامة تجمعات استيطانية بالجنوب اللبناني في وقت لاحق.

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