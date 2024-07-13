جيش الاحتلال: تضرر 9 مبان في الجليل الأعلى جراء قصف صاروخي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 11:25 صباحاً - اعترف جيش الاحتلال بتضرر 9 مبانٍ في مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، بسبب قصف صاروخي من جنوب لبنان، عصر أمس الجمعة.

وأعلن حزب الله في لبنان، في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا، الجمعة، التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي في مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، وجنودًا إسرائيليين في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله"، في البيانين، إن القصف أصاب الموقعين بإصابات مباشرة، وتدمير التجهيزات التجسسية.

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لجماعة "حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.