نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير جديد من عالم الزلازل: هل نحن على أعتاب زلزال عنيف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، أطلق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، تحذيرًا جديدًا بشأن إمكانية حدوث زلزال عنيف في بعض مناطق العالم خلال الأيام المقبلة.

هوجربيتس، المعروف بتوقعاته المثيرة للجدل، أشار إلى احتمالية تعرض بعض المناطق لنشاط زلزالي من العيار الثقيل، معتمدًا على تقارب متوقع بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون في الفضاء.

التوقعات الفلكية والزلازل

بناءً على توقعات هوجربيتس، يمكن أن يؤدي هذا التقارب الكوني إلى تكوين "هندسة حرجة" قد تؤثر بشكل كبير على الأرض، وتحديدًا على نشاط الزلازل.

وفقًا لتغريدته، تتراوح الاحتمالات بين 50 إلى 60% لحدوث زلزال يصل قوته إلى 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة.

هوجربيتس ونظريته

يشغل هوجربيتس منصب رئيس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تركز على دراسة العلاقة بين الأجرام السماوية والأنشطة الزلزالية على الأرض.

يتبنى هوجربيتس نظرية تربط بين حركة الكواكب ونشاط الزلازل، مما جعل توقعاته محط جدل واسع في الأوساط العلمية.

المناطق المعرضة والتحذيرات

رغم أن هوجربيتس يثير الجدل بتوقعاته، إلا أنه يصر على نظريته بشدة، خاصة بعد أن نجح في تنبؤ زلزال كبير ضرب تركيا في فبراير 2023 قبل حدوثه بثلاثة أيام، مما أضاف له مصداقية في بعض الأوساط.