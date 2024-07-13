العالم اليوم - نجم برشلونة في عين العاصفة.. متهم بـ"شراء شهادة"

انتم الان تتابعون خبر نجم برشلونة في عين العاصفة.. متهم بـ"شراء شهادة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 12:24 مساءً - من المرجح أن تتعرض سمعة مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لخضة كبيرة في مواجهة الاتهامات المتزايدة التي تتحدث عن حصوله بشكل غير قانوني على شهادتين من جامعة خاصة في لودز دون الخضوغ للاختبارات المطلوبة.

واتهمت الدكتورة باربرا مروزينسكا، ليفاندوفسكي بـ "شراء شهادة" بعد أن اكتشفت أنه "اجتاز" امتحانين من المفترض أنهما تحت إشرافها.

ورغم حصول مهاجم برشلونة على درجتين جيدتين، تقول مروزينسكا إنها لم تر اللاعب الدولي البولندي يحضر أي فصل دراسي أو امتحانات.

وأضافت: "تُظهر أوراق درجاته أنه اجتاز مادتين تحت إشرافي، لكن هذا ليس هو الحال بالتأكيد، كنت لأتذكر مثل هذا الطالب الشهير".

ووفقا للوثائق، حصل ليفاندوفسكي أولاً على درجة البكالوريوس ثم دافع لاحقا عن أطروحته للماجستير عبر الفيديو في 24 مارس 2018، أي بعد يوم واحد من فوز بولندا على نيجيريا 1-0، وقبل 3 أيام من فوزها على كوريا الجنوبية 3-2.

وقال وكيله السابق سيزاري كوتشارسكي: "من غير المعقول أن نتصور أنه كان يدرس للحصول على الدبلومات في لودز بينما كنت مديره. أثناء زياراته إلى بولندا، لم يكن لديه حتى الوقت لعائلته أو رعاته، فكيف كان بإمكانه أن يجد الوقت للدراسة سراً، إنه أمر سخيف".

وقالت وسائل إعلام بولندية إن الفريق القانوني لروبرت ليفاندوفسكي يؤكد أن اللاعب لا يخفي شيئاً، وأنه يعتزم توضيح الأمر.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل معه 344 هدفا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.