العالم اليوم - قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على المواصي جنوبي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 12:24 مساءً - قتل عشرات المواطنين وأصيب أكثر من 100 آخرين، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفى وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وأضافت أن الأنباء الأولية تتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة في منطة المواصي التي تعج بمئات آلاف النازحين.

من جانبها، ذكرت حركة حماس أن أكثر من 100 قتيل وجريح من جراء قصف إسرائيلي على مخيمات النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على وقف إطلاق النار المستمر في القطاع منذ أكتوبر العام الفائت.

وزاد من صعوبة الأمر شرط أضافه بنيامين نتنياهو لبنود الصفقة يريد منه ضمان عدم عودة المسلحين إلى شمالي القطاع.