العالم اليوم - روسيا تخفف قيود العملات الأجنبية على المصدرين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 12:24 مساءً - أعلنت الحكومة الروسية في بيان عبر تيليغرام أنها خفضت السبت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وقالت "جاء القرار مع الأخذ في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة المحلية وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالنقد الأجنبي".

جاء اشتراط بيع 80 بالمئة من العائدات بالعملات الأجنبية لدعم الروبل في أكتوبر 2023 قبل تخفيض النسبة إلى 60 بالمئة في يونيو.

ويقول البنك المركزي الروسي إن مبيعات النقد الأجنبي الإلزامية ساعدت في تهدئة التقلبات في سوق الروبل، وهو ما سمح بتخفيف هذه الضوابط.

وأوقفت بورصة موسكو التداول باليورو والدولار الأسبوع الماضي بعد أن وصل الروبل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وكان الروبل قد صعد على أثر فرض عقوبات أميركية على البورصة في يونيو.