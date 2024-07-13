العالم اليوم - حملوا أمتعتهم وساروا في الماء.. رحلة "غريبة" في اليونان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 01:21 مساءً - سيطرت الفوضى على رحلة بحرية في اليونان عندما طُلب من المصطافين النزول من السفينة ودخول البحر بأمتعتهم للوصول إلى المكان المقصود.

وأظهرت مقاطع فيديو سياحا يعبرون الماء التي غطت أجزاءهم حتى الرقبة وهم يحملون حقائبهم على الأكتاف ليشقوا طريقهم إلى شاطئ في جزيرة كريت. وذكرت تقارير محلية أنهم أجبروا على دخول المياه بعد أن حظر المسؤولون استخدام منصة عائمة تسهل عملية انتقالهم من السفينة إلى البر مباشرة. ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية فرضت وزارة الشحن حظرا على استخدام المنصات العائمة خوفا من السياسة المفرطة في الجزيرة. وفي مايو، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اليونانية للتعبير عن غضبهم من الأعداد المتزايدة من السياح. "الإفراط في السياحة" استخدم المصطلح لأول مرة عام 2001.

بحسب الخبراء يجب على الحكومات أن تتبنى استجابات سياسية حازمة لإدارة الطلب السياحي، بدلاً من مجرد الاستفادة من الأرباح الناجمة عن الإنفاق والاستثمار السياحي.

يحدث الإفراط في السياحة عندما يتجاوز الطلب السياحي القدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة.

عرفت منظمة السياحة العالمية السياحة المفرطة على أنها تأثير السياحة على وجهة سياحية، أو أجزاء منها، الذي يؤثر بشكل زائد على جودة حياة المواطنين وجودة تجارب الزوار بطريقة سلبية.

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