العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصرين لحزب الله جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 01:21 مساءً - أفاد الجيش الإسرائيلي، السبت، باستهداف عنصرين تابعين لحزب الله في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "قبل فترة قصيرة، حدد جنود الجيش الإسرائيلي إرهابيين اثنين من حزب الله يستعدان لإطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوب لبنان، وبعد وقت قصير من تحديد الهوية، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية الإرهابيين".

وأضاف: "أطلقت مدفعية الجيش النار لإزالة التهديدات في مناطق كفركلا وعلما الشعب في جنوب لبنان".

وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من 9 أشهر في أعمال قتالية اندلعت بالتوازي مع الحرب على غزة مما أثار مخاوف من حرب شاملة بين الخصمين شديدي التسليح.