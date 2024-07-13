إعلام عبري: صفقة تحرير المحتجزين في مرحلة حاسمة.. ومن يعرقلها في إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "صفقة الإفراج عن المحتجزين في مرحلة حاسمة، وهناك من يعرقلها في إسرائيل"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفوا عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، مؤكدين أن "هذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين".

وفي سياق ذا صلة، كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن المعارضة بقيادة بيني جانتس ستحصل على 60 مقعدًا في الكنيست مقابل 50 مقعدا لبنيامين نتنياهو، إذا جرت الانتخابات التشريعية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن نتنياهو يدير المحادثات بمفرده تقريبا، مؤكدين أن رئيس وزراء الاحتلال يسعى لإطالة أمد المفاوضات للحفاظ على ائتلافه الحكومي.

وفي استطلاع للرأي، أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن 43% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون تولي بيني جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 38% لنتنياهو.

كذلك، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار، وأنه "لا يعرف إدارة أي شيء"، محذرًا من أن "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها".

وأضاف ليبرمان أن المستوى السياسي مريض، مؤكدًا أنه "إذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي حتى 2026، لن تكون هناك دولة لإسرائيل".