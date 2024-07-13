عاجل- سقوط 100 شهيد في قصف إسرائيلي مكثف على المواصي غربي خان يونس

جدة - نرمين السيد - أكد التليفزيون الفلسطيني، منذ قليل، سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل ساعات قليلة، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك غارات عنيفة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة، اليوم السبت، استهدفت الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية، كما أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع بشكل شبه كامل، وأحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع، بجانب قصف شنته مدفعية الاحتلال على حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع.

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